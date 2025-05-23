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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии - 23.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:48+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38%, до 8 772,15 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,04%, до 7 861,15 пункта, немецкий DAX рос на 0,49%, до 24 126,75 пункта. В пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательную оценку ВВП страны в первом квартале текущего года. Согласно представленным данным, показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,4% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2%. При этом в годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%. Акции британской AJ Bell поднимаются в цене более чем на 7%. Компания объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года, согласно которым прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла на 11% в годовом выражении, до 51,2 миллиона фунтов стерлингов (68,4 миллиона долларов).
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рынок, торги, индексы, европа, германия, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
Биржи Европы растут после выхода окончательных данных по ВВП Германии
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38%, до 8 772,15 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,04%, до 7 861,15 пункта, немецкий DAX рос на 0,49%, до 24 126,75 пункта.
В пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательную оценку ВВП страны в первом квартале текущего года. Согласно представленным данным, показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,4% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2%.
При этом в годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%.
Акции британской AJ Bell поднимаются в цене более чем на 7%. Компания объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года, согласно которым прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла на 11% в годовом выражении, до 51,2 миллиона фунтов стерлингов (68,4 миллиона долларов).
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны