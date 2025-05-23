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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии - 23.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии
Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:48+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38%, до 8 772,15 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,04%, до 7 861,15 пункта, немецкий DAX рос на 0,49%, до 24 126,75 пункта. В пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательную оценку ВВП страны в первом квартале текущего года. Согласно представленным данным, показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,4% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2%. При этом в годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%. Акции британской AJ Bell поднимаются в цене более чем на 7%. Компания объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года, согласно которым прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла на 11% в годовом выражении, до 51,2 миллиона фунтов стерлингов (68,4 миллиона долларов).
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рынок, торги, индексы, европа, германия, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, DAX
11:48 23.05.2025
 
Фондовые индексы Европы растут после выхода данных по ВВП Германии

Биржи Европы растут после выхода окончательных данных по ВВП Германии

© fotolia.com / Julien Eichinger%Котировки
%Котировки - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / Julien Eichinger
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются в пятницу после выхода окончательных данных по ВВП Германии за первый квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,38%, до 8 772,15 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,04%, до 7 861,15 пункта, немецкий DAX рос на 0,49%, до 24 126,75 пункта.
В пятницу Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликовало окончательную оценку ВВП страны в первом квартале текущего года. Согласно представленным данным, показатель с учетом сезонных корректировок увеличился на 0,4% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост на 0,2%.
При этом в годовом выражении с учетом сезонных корректировок отмечается нулевая динамика, предварительно ожидалось снижение показателя на 0,2%.
Акции британской AJ Bell поднимаются в цене более чем на 7%. Компания объявила финансовые результаты за первое полугодие финансового года, согласно которым прибыль, приходящаяся на акционеров компании, выросла на 11% в годовом выражении, до 51,2 миллиона фунтов стерлингов (68,4 миллиона долларов).
Снижение котировок - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Фондовые индексы Европы снижаются на данных по PMI еврозоны
Вчера, 12:44
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыЕВРОПАГЕРМАНИЯDAX
 
 
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