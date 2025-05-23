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Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение
Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение - 23.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение
Основные фондовые индексы Франции и Германии, а также Британии, усилили снижение после заявления президента США об импортных пошлинах в отношении товаров из... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T15:10+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Франции и Германии, а также Британии, усилили снижение после заявления президента США об импортных пошлинах в отношении товаров из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.04 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,24%, до 8 629,63 пункта, французский CAC 40 на 2,8%, до 7 644,13 пункта, немецкий DAX - на 2,38%, до 23 434,07 пункта. До заявления президента в США индексы слабо снижались. Минутами ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения о новом формате торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложено снижение торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличение европейских инвестиций в США, сотрудничество сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
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рынок, сша, москва, франция, ес
Рынок, США, МОСКВА, ФРАНЦИЯ, ЕС
15:10 23.05.2025
 
Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение

Биржи Франции и Германии снизились после заявления Трампа об импортных пошлинах

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Франции и Германии, а также Британии, усилили снижение после заявления президента США об импортных пошлинах в отношении товаров из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.04 мск британский индекс FTSE 100 падает на 1,24%, до 8 629,63 пункта, французский CAC 40 на 2,8%, до 7 644,13 пункта, немецкий DAX - на 2,38%, до 23 434,07 пункта.
До заявления президента в США индексы слабо снижались.
Минутами ранее Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения о новом формате торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложено снижение торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличение европейских инвестиций в США, сотрудничество сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
Нью-Йоркская фондовая биржа, США - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит снижаются
14:30
 
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