https://1prime.ru/20250523/indeksy-857876702.html

Биржи Европы снизились после заявления Трампа о пошлинах

Биржи Европы снизились после заявления Трампа о пошлинах - 23.05.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы снизились после заявления Трампа о пошлинах

Основные фондовые индексы Европы завершили пятницу снижением после заявления президента США Дональда Трампа о об импортных пошлинах в отношении Евросоюза,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T19:28+0300

2025-05-23T19:28+0300

2025-05-23T19:28+0300

экономика

дональд трамп

ес

dax

европа

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/75771/81/757718137_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_94c018bbd7e4e827c1eac1d7418dfb9c.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили пятницу снижением после заявления президента США Дональда Трампа о об импортных пошлинах в отношении Евросоюза, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 сократился на 0,24% - до 8 717,97 пункта, французский CAC 40 - на 1,65%, до 7 734,4 пункта, немецкий DAX - на 1,54%, до 23 629,58 пункта. Ранее в пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. По мнению аналитиков Capital Economics, которых цитирует агентство Блумберг, угроза Трампа вполне может оказаться "тактикой ведения переговоров", и введение в долгосрочной перспективе пошлин в размере 50% экспертам кажется очень маловероятным. "На данном этапе мы не склонны менять наше рабочее предположение о том, что пошлины в отношении ЕС в конечном итоге составят около 10%, однако это подчеркивает, что существуют риски и что путь к соглашению может быть нелегким", - добавили аналитики. Неделю европейские фондовые индексы закончили без единой динамики: FTSE 100 вырос на 0,4%, в то время как CAC 40 снизился на 2%, DAX - на 0,5%.

https://1prime.ru/20250522/birzhi-857836953.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, ес, dax, европа, рынок