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СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans - 23.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans
СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans - 23.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans
Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T01:02+0300
2025-05-23T01:02+0300
бизнес
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лондон
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO. Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году. По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты. OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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5
4.7
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192
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бизнес, москва, лондон
Бизнес, МОСКВА, ЛОНДОН
01:02 23.05.2025
 
СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans

Reuters: группа инвесторов ведет переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса.
Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO.
Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году.
По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты.
OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
 
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