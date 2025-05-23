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СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans

СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans - 23.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: инвесторы ведут переговоры о покупке онлайн-платформы OnlyFans

Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T01:02+0300

2025-05-23T01:02+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Группа инвесторов ведет переговоры о приобретении онлайн-платформы OnlyFans по цене около восьми миллиардов долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники. По словам источников, группу потенциальных покупателей возглавляет Forest Road Company, инвестиционная компания из Лос-Анджелеса. Переговоры ведутся как минимум с марта, а соглашение может быть достигнуто в ближайшие недели, отметили источники, подчеркнув, что сделка не гарантирована. Они упомянули также возможность IPO. Как отмечается, интерес инвесторов привлек рост доходов, который резко вырос во время пандемии COVID-19. По данным британских регуляторов, за 2023 год компания Fenix International, которая владеет платформой, получила 6,6 миллиардов долларов выручки против 375 миллионов в 2020 году. По данным агентства, единственный акционер компании Fenix International — американец украинского происхождения Леонид Радвинский. Он приобрел OnlyFans в 2018 году и за последние три года получил как минимум один миллиард долларов в виде дивидендов, свидетельствуют британские отчеты. OnlyFans — онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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