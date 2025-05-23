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В Иране призвали США найти план Б в случае провала переговоров

В Иране призвали США найти план Б в случае провала переговоров - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Иране призвали США найти план Б в случае провала переговоров

Если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной проблематике провалятся, США должны найти план Б, Иран же продолжит свой путь, заявил глава МИД Ирана Аббас... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T00:35+0300

2025-05-23T00:35+0300

2025-05-23T00:35+0300

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ТЕГЕРАН, 23 мая - ПРАЙМ. Если переговоры Вашингтона с Тегераном по ядерной проблематике провалятся, США должны найти план Б, Иран же продолжит свой путь, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Двумя днями ранее министр иностранных дел Омана Бадр Альбусаиди сообщил в социальной сети Х, что пятый раунд непрямых переговоров между США и Ираном состоится 23 мая в Риме. Позднее в тот же день официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил участие исламской республики в этом раунде переговоров. "Они (США - ред.) должны найти план Б (в случае провала переговоров - ред.), мы же продолжим следовать своей программе", - приводит слова министра агентство SNN. Иран и США провели 11 мая четвертый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд сложным. А по словам Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, стив уиткофф, мид