https://1prime.ru/20250523/iran-857875890.html

Иран оценил итоги пятого рауда переговоров с США по ядерной проблеме

Иран оценил итоги пятого рауда переговоров с США по ядерной проблеме - 23.05.2025, ПРАЙМ

Иран оценил итоги пятого рауда переговоров с США по ядерной проблеме

Иран и США достигли большего понимания по итогам переговоров в Риме по иранской ядерной программе, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:52+0300

2025-05-23T18:52+0300

2025-05-23T19:37+0300

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ТЕГЕРАН, 23 мая - ПРАЙМ. Иран и США достигли большего понимания по итогам переговоров в Риме по иранской ядерной программе, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что власти в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой."Это был один из наиболее профессиональных раундов переговоров, которые у нас были с США… Я думаю, что теперь у США есть более четкое и ясное понимание наших позиций", - сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи заявил, что место и время следующего раунда переговоров будет определено и обязательно сообщено позже. Этот же раунд прошел в профессиональной, спокойной и рациональной атмосфере. По его словам, власти Ирана и США изучат предложения, озвученные обеими сторонами в ходе переговоров.Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к Ирану отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона - это ошибка. МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.При этом прежде Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.По словам министра, Иран надеется за один-два следующих раунда переговоров достичь прогресса с США"Надеюсь, что через одно-два последующих заседания с учетом лучшего понимания позиций Ирана мы сможем достичь механизмов, которые стали бы прогрессивными в переговорах. Мы пока не дошли до этого, но в то же время ситуация небезнадежна", - сказал Аракчи.Иран и США провели четыре раунда непрямых переговоров. Последний из них прошел 11 мая в Омане. Аракчи по его итогам сообщил, что позиции сторон сблизились, а в переговорном процессе "наблюдается прогресс", при этом он подчеркнул, что власти в Тегеране готовы скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с Соединенными Штатами, но полностью отказываться от обогащения не собираются. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250522/iran-857840779.html

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россия, сша, иран, стив уиткофф, дональд трамп