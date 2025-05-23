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Канада заблокировала в ВТО запрос Китая по пошлинам на электромобили

Канада заблокировала в ВТО запрос Китая по пошлинам на электромобили - 23.05.2025, ПРАЙМ

Канада заблокировала в ВТО запрос Китая по пошлинам на электромобили

Канада заблокировала во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Китая о создании специальной группы по разрешению споров между Оттавой и Пекином по пошлинам | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:51+0300

2025-05-23T15:51+0300

2025-05-23T15:52+0300

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ЖЕНЕВА, 23 мая - ПРАЙМ. Канада заблокировала во Всемирной торговой организации (ВТО) запрос Китая о создании специальной группы по разрешению споров между Оттавой и Пекином по пошлинам на китайские электромобили и китайскую стальную и алюминиевую продукцию, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. В сентябре 2024 года руководство Китая инициировало консультации в ВТО в отношении Канады на фоне введения Оттавой дополнительных пошлин на импорт электромобилей, а также изделий из стали и алюминия из КНР. "Канада выразила сожаление по поводу того, что Китай включил в свой запрос претензии, связанные с определенными продуктами для солнечной энергетики, важными минералами, полупроводниками, постоянными магнитами и природным графитом, импортируемыми из Китая, отметив, что в Канаде нет мер по дополнительному налогообложению этих продуктов", - сказал источник. По его данным, Канада заявила, что ее меры по введению дополнительных пошлин на электромобили, изделия из стали и алюминия оправданы в соответствии с Генеральными соглашениями по тарифам и торговле, и что она полностью готова защищать эти меры. "В свете этого Канада заявила, что не готова согласиться с созданием комиссии. Канада по-прежнему привержена поддержанию конструктивного диалога с Китаем и многосторонней торговой системе, основанной на правилах", - уточнил он. Источник добавил, что Китай со своей стороны выразил открытость для сотрудничества с Канадой в целях мирного урегулирования спора в соответствии с правилами ВТО. В августе 2024 года возглавлявший тогда канадское правительство Джастин Трюдо заявил, что страна вводит 100-процентные экспортные пошлины на электрические автомобили из КНР. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера по "производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что он обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25-процентные пошлины на китайские сталь и алюминий. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя введение Канадой экспортных пошлин, ранее заявлял, что Китай примет все необходимые меры для защиты интересов своих компаний. Орган ВТО по разрешению споров - это платформа, созданная членами организации для обсуждения споров, которые у них возникают между собой. Если спор не может быть разрешен в ходе двусторонних переговоров, обе страны могут спустя 60 дней создать группу из трех экспертов, которых они выберут, чтобы те в течение одного года представили свое мнение, которое не является обязательным. Это решение экспертной комиссии теоретически может быть оспорено в апелляционном органе по урегулированию споров, но с 2019 года он заблокирован США, которые отказываются голосовать за назначение новых арбитров. У ВТО нет полномочий навязывать решение.

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бизнес, мировая экономика, китай, канада, пекин, джастин трюдо, вто