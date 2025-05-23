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Kaspersky помог устранить уязвимость в мобильном приложении для умного дома

Kaspersky помог устранить уязвимость в мобильном приложении для умного дома - 23.05.2025, ПРАЙМ

Kaspersky помог устранить уязвимость в мобильном приложении для умного дома

В мобильном приложении для умного дома в жилых комплексах и частных домах Rubetek Home была найдена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли получить... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:10+0300

2025-05-23T13:10+0300

2025-05-23T13:10+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В мобильном приложении для умного дома в жилых комплексах и частных домах Rubetek Home была найдена уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли получить доступ к конфиденциальной информации жильцов, уязвимость была оперативно устранена разработчиком, рассказали РИА Новости в Kaspersky GReAT (Глобальный центр исследования и анализа угроз "Лаборатории Касперского"). "Эксперты ... обнаружили уязвимость в мобильном приложении Rubetek Home. Используя ее, злоумышленники потенциально могли получить доступ к конфиденциальной информации жильцов квартир и частных домов, а также совершать несанкционированные действия с общедомовыми устройствами. Специалисты сообщили об уязвимости Rubetek, разработчик оперативно ее устранил и выпустил обновление для своего решения на Android и iOS", - сообщили в компании. Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов отметил, что речь идет об уязвимости, возникшей из-за применения небезопасного способа сбора аналитических данных. В результате некоторых манипуляций у злоумышленников потенциально появлялась возможность пересылать эти файлы себе, добавил он. Используя обнаруженную уязвимость, злоумышленники имели возможность перехватывать данные, которые отправлялись разработчику с приложений Rubetek Home для Android и iOS. Среди таких сведений могли быть личные данные жильцов и информация о ЖК или частном доме, список устройств, подключенных к системе умного дома, и события с них, системная информация о девайсах внутри локальной домашней сети. Также под угрозой оказались IP-адреса для подключения к камерам, переписка с жильцами и снимки с умных камер и домофонов. Там объяснили, что полученная информация позволила бы злоумышленникам в том числе совершать несанкционированные действия. Например, открывать ворота и двери дома через домофон, просматривать, кто заходил в дом или на территорию ЖК, управлять устройствами умного дома, если они настроены и подключены к системе.

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технологии, банки, лаборатория касперского