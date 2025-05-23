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В "Объединенных пивоварнях" рассказали о пользе российского пива в Китае
В "Объединенных пивоварнях" рассказали о пользе российского пива в Китае - 23.05.2025, ПРАЙМ
В "Объединенных пивоварнях" рассказали о пользе российского пива в Китае
Российское пиво пользуется высоким спросом в Китае, однако предпочтения местных потребителей различаются в зависимости от региона: на севере выбирают напиток в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T03:17+0300
2025-05-23T03:17+0300
2025-05-23T03:17+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российское пиво пользуется высоким спросом в Китае, однако предпочтения местных потребителей различаются в зависимости от региона: на севере выбирают напиток в пластиковой упаковке объемом 1,2 литра, а в остальных частях страны - пенное в банках и стеклянных бутылках, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Объединенные пивоварни".
"В Китае, преимущественно на севере, любят все, что связано с Россией. Это в том числе касается потребительских товаров и в особенности пива", - отмечают там.
Компания не только увеличивает число брендов, представленных в Китае, но и варьирует упаковку продукции, учитывая особенности страны.
"Российское пиво в ПЭТ-бутылках объема 1,2 литра популярно на севере страны - такая упаковка является выгодным предложением для китайского потребителя. Но наиболее популярные форматы упаковки в Китае - это банка и стеклянная бутылка", - описали в пресс-службе предпочтения потребителей.
Сегодня перед компанией стоит задача наращивания дистрибуции и географии продаж, что повлечет за собой увеличение объемов экспорта. В частности, в КНР ее продукция уже представлена несколькими брендами. А кроме Поднебесной, российское пиво можно найти в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Армении и Узбекистане.
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Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, МОСКВА, КНР
В "Объединенных пивоварнях" рассказали о пользе российского пива в Китае
"Объединенные пивоварни": российское пиво пользуется высоким спросом в Китае
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российское пиво пользуется высоким спросом в Китае, однако предпочтения местных потребителей различаются в зависимости от региона: на севере выбирают напиток в пластиковой упаковке объемом 1,2 литра, а в остальных частях страны - пенное в банках и стеклянных бутылках, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Объединенные пивоварни".
"В Китае, преимущественно на севере, любят все, что связано с Россией. Это в том числе касается потребительских товаров и в особенности пива", - отмечают там.
Компания не только увеличивает число брендов, представленных в Китае, но и варьирует упаковку продукции, учитывая особенности страны.
"Российское пиво в ПЭТ-бутылках объема 1,2 литра популярно на севере страны - такая упаковка является выгодным предложением для китайского потребителя. Но наиболее популярные форматы упаковки в Китае - это банка и стеклянная бутылка", - описали в пресс-службе предпочтения потребителей.
Сегодня перед компанией стоит задача наращивания дистрибуции и географии продаж, что повлечет за собой увеличение объемов экспорта. В частности, в КНР ее продукция уже представлена несколькими брендами. А кроме Поднебесной, российское пиво можно найти в Белоруссии, Казахстане, Монголии, Армении и Узбекистане.