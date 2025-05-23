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В Китае успешно прошел первый испытательный полет беспилотного самолета

В Китае успешно прошел первый испытательный полет беспилотного самолета - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Китае успешно прошел первый испытательный полет беспилотного самолета

Первый испытательный полет тяжелого беспилотного транспортного самолета CH-YH1000, грузоподъемность которого оставляет 1,2 тонны, успешно прошел в КНР, пишет... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T06:21+0300

2025-05-23T06:21+0300

2025-05-23T06:21+0300

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экономика

китай

кнр

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ПЕКИН, 23 мая – ПРАЙМ. Первый испытательный полет тяжелого беспилотного транспортного самолета CH-YH1000, грузоподъемность которого оставляет 1,2 тонны, успешно прошел в КНР, пишет китайская государственная газета Global Times со ссылкой на разработчиков. "Китайский беспилотный логистический самолет CH-YH1000 совершил свой первый испытательный полет в четверг на аэродроме на северо-западе Китая. Испытание продемонстрировало хорошие летные данные и достигло своих целей", - пишет издание. Грузовой дрон CH-YH1000 разработан компанией Aerospace CH UAV Co, он представляет собой многоцелевую беспилотную летательную платформу, предназначенную для беспилотных логистических операций на средней высоте. CH-YH1000 имеет классическую компоновку грузового самолета и двухмоторную конструкцию, оснащен авионикой из серии дронов CH, что, по словам разработчика, обеспечивает высокие возможности по защите от помех и высокую надежность. Самолет способен взлетать и приземляться в сложных условиях, в том числе на грунтовых взлетно-посадочных полосах и травянистых полях. Кроме того, при соответствующем оснащении он может выполнять посадку на воду, а с лыжными комплектами он может работать в заснеженной местности. Согласно опубликованным данным, дальность полета CH-YH1000 достигает 1500 километров, продолжительность полета составляет 10 часов, потолок высоты достигает 8 тысяч метров, а грузоподъемность - 1200 килограммов. Как уточняет компания-разработчик, дрон может использоваться для осуществления эффективных воздушных перевозок по цене, немного превышающей стоимость наземной перевозки, для удовлетворения логистических потребностей отдаленных районов страны, таких как Тибет и Синьцзян.

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технологии, китай, кнр, global times