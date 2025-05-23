https://1prime.ru/20250523/kitaj-857845418.html

Китай в апреле в 1,5 раза увеличил поставки сладостей из сахара в Россию

Китай в апреле в 1,5 раза увеличил поставки сладостей из сахара в Россию - 23.05.2025, ПРАЙМ

Китай в апреле в 1,5 раза увеличил поставки сладостей из сахара в Россию

Китай в апреле этого года в 1,5 раза в денежном выражении нарастил поставки в Россию белого шоколада, леденцов, карамели, марципана и других сладостей из сахара | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T07:16+0300

2025-05-23T07:16+0300

2025-05-23T07:16+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857845418.jpg?1747973777

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Китай в апреле этого года в 1,5 раза в денежном выражении нарастил поставки в Россию белого шоколада, леденцов, карамели, марципана и других сладостей из сахара по сравнению с мартом - до рекордных значений, подсчитало РИА Новости, изучив данные китайской таможенной службы. Всего за апрель из КНР в РФ приехало сладостей из сахара, не содержащих какао, на 8,5 миллиона долларов, а общая масса составила 3,7 тысячи тонн. В деньгах это оказалось в 1,5 раза больше, чем в марте, а в физическом выражении - в 1,6 раза больше. Эти показатели стали максимальными за все время торговли двух стран. В общем китайском экспорте таких продуктов за апрель Россия заняла четвертое место. В пятерку также вошли США (15,1 миллиона долларов), Филиппины (10,1 миллиона), Индонезия (9,6 миллиона) и Канада (7,7 миллиона). Среди других изделий из сахара, в том числе кондитерских, Китай также экспортировал в РФ другие виды сахаров, кроме привычных свекловичного и тростникового сахара, - на 1,8 миллиона долларов, что на треть меньше мартовских показателей. Больше всего из этой категории товаров поставлялась глюкоза без фруктозы или с маленьким ее содержанием (1,1 миллиона долларов), искусственный мед (453,4 тысячи долларов) и фруктоза (119,1 тысячи долларов). Также в апреле в Россию экспортировались мучные кондитерские изделия - на 1,26 миллиона долларов (-3% к марту), хлопья, например из кукурузы и риса - 1,25 миллиона (+48%), шоколад и другая еда из какао - 771 тысяча (-72%), жевательные резинки - 483,9 тысячи (прирост в 2,3 раза) и обычный сахар - 11 тысяч долларов (прирост вдвое).

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, китай, рф, кнр