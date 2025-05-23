https://1prime.ru/20250523/klintsevich-857860417.html

Эксперт рассказал, как Британия пользуется Украиной для испытания дронов

Эксперт рассказал, как Британия пользуется Украиной для испытания дронов - 23.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Британия пользуется Украиной для испытания дронов

Великобритания использует украинский конфликт для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации морских и десантных операций ВСУ... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:41+0300

2025-05-23T13:41+0300

2025-05-23T13:41+0300

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Великобритания использует украинский конфликт для отработки технологии морских беспилотников, а также участвует в организации морских и десантных операций ВСУ на Черном море, таким мнением поделился глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с РИА Новости. Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон занимался и продолжает заниматься укреплением украинского ВМФ с целью ограничения возможностей черноморского флота РФ. "Что касается черноморского бассейна, здесь британцы являются основными идеологами морских наступательных операций, поэтому все, что происходило при форсировании Днепра, Крынки – это подготовка морских пехотинцев в Британии. Самое главное, все технологии морских дронов – это изначально британские технологии, которые сейчас на Украине развились уже до роя дронов третьего поколения", - полагает собеседник агентства. Как отмечает Клинцевич, на Украине британские наемники участвовали в попытках высадки десанта на остров Змеиный и на российские буровые платформы в Черном море. Потери среди "иностранных специалистов" официальный Лондон списывает на несчастные случаи в ходе учений, добавил он. "Британия, конечно же, понимает перспективу использования малотоннажных безэкипажных судов в виде роя для контроля акватории, поэтому на Украине они отрабатывают свои технические задумки и решения", - рассказал эксперт. В то же время Клинцевич подчеркнул, что Киев адаптирует получаемые из-за рубежа военные технологии под свои нужды. Он напомнил, что Владимир Зеленский сам предлагал странам НАТО использовать Украину как полигон. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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россия, украина, рф, великобритания, владимир зеленский, сергей лавров, нато