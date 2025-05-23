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КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" - 23.05.2025, ПРАЙМ
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КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" - 23.05.2025, ПРАЙМ
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским | 23.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания. "23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
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Энергетика, РФ, КТК, СК РФ, ВСУ
12:35 23.05.2025
 
КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"

КТК отремонтировал и запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"

© РИА Новости . Светлана Майорова" Нефтеперекачивающая станция "Транснефти" в Сковородино
 Нефтеперекачивающая станция Транснефти в Сковородино - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Светлана Майорова
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания.
"23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК.
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
Города России. Новороссийск - ПРАЙМ, 1920, 09.04.2025
КТК возобновил работу выносного причала
9 апреля, 09:52
 
ЭнергетикаРФКТКСК РФВСУ
 
 
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