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КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"

КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" - 23.05.2025, ПРАЙМ

КТК запустил нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская"

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:35+0300

2025-05-23T12:35+0300

2025-05-23T12:35+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) отремонтировал и ввел в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", поврежденную после атаки украинским БПЛА в феврале, сообщила компания. "23 мая 2025 года после комплекса восстановительных работ в технологический режим перекачки запущена НПС "Кропоткинская", ранее поврежденная в результате атаки БПЛА. В ходе строительно-монтажных работ отремонтированы трансформаторы, газотурбинная установка вместе с генераторами, восстановлено закрытое распределительное устройство и кабельные эстакады, выполнена замена и ремонт шкафов управления", - сообщили журналистам в КТК. Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.

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