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Рубль в пятницу слегка снижается против юаня на Московской бирже - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/kurs-857872160.html
Рубль в пятницу слегка снижается против юаня на Московской бирже
Рубль в пятницу слегка снижается против юаня на Московской бирже - 23.05.2025, ПРАЙМ
Рубль в пятницу слегка снижается против юаня на Московской бирже
Курс рубля в пятницу незначительно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:12+0300
2025-05-23T17:12+0300
экономика
рынок
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дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу незначительно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.00 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,07 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,13 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80 рублей. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,227 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,48 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в четверг на Мосбирже торгуется преимущественно в плюсе: курс китайской валюты остается выше ключевого уровня 11 рублей, хотя с утра и подбирался к нему. В четверг после закрытия торгов на Мосбирже стало известно, что правительство России утвердило постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 25 мая текущего года до 30 апреля 2026 года. "Постановление об обязательной продаже валютной выручки оказывает поддержку рублю, так как обязывает экспортеров реализовывать часть иностранной выручки на внутреннем рынке. Однако в данной ситуации продление указа не оказывает заметного эффекта. Это связано с тем, что экспортеры уже продают валютную выручку в объемах, превышающих требования правительства. Такое поведение можно связать с высокими процентными ставками по депозитам: экспортерам выгоднее размещать средства в рублях. Поэтому в текущих условиях продление указа не окажет значительного влияния на валютный курс", - комментирует Петр Арронет из "Ингосстрах банка". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,17% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,18% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.00 мск падала на 0,1%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ Спрос на иностранную валюту постепенно увеличивается за счет восстановления импорта, который долгое время оставался под давлением слабой потребительской активности, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Ее сдерживают высокие процентные ставки. Тем не менее с приближением сезона летних отпусков традиционно усиливается потребительский спрос. Скорее всего, в начале следующей недели курс будет находиться в диапазоне 11–11,15 рубля, после чего способен перейти к более или менее устойчивому росту благодаря окончанию налогового периода мая", - добавляет он. Впрочем, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что пока риски повторного ухода курса ниже 11 рублей за юань сохраняются.
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Экономика, Рынок, Торги, РОССИЯ, РФ, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
17:12 23.05.2025
 
Рубль в пятницу слегка снижается против юаня на Московской бирже

Курс юаня на Мосбирже незначительно растет, курс остается выше 11 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и рубль
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу незначительно снижается по отношению к юаню на Московской бирже, курс китайской валюты остается выше ключевого уровня 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.00 мск повышался на 2 копейки (+0,2%), до 11,07 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,13 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80 рублей. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,227 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,6%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,48 рубля.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Юань в четверг на Мосбирже торгуется преимущественно в плюсе: курс китайской валюты остается выше ключевого уровня 11 рублей, хотя с утра и подбирался к нему.
В четверг после закрытия торгов на Мосбирже стало известно, что правительство России утвердило постановление об обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 25 мая текущего года до 30 апреля 2026 года.
"Постановление об обязательной продаже валютной выручки оказывает поддержку рублю, так как обязывает экспортеров реализовывать часть иностранной выручки на внутреннем рынке. Однако в данной ситуации продление указа не оказывает заметного эффекта. Это связано с тем, что экспортеры уже продают валютную выручку в объемах, превышающих требования правительства. Такое поведение можно связать с высокими процентными ставками по депозитам: экспортерам выгоднее размещать средства в рублях. Поэтому в текущих условиях продление указа не окажет значительного влияния на валютный курс", - комментирует Петр Арронет из "Ингосстрах банка".
Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,17% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,18% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.00 мск падала на 0,1%, до 64,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 99,5 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Спрос на иностранную валюту постепенно увеличивается за счет восстановления импорта, который долгое время оставался под давлением слабой потребительской активности, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ее сдерживают высокие процентные ставки. Тем не менее с приближением сезона летних отпусков традиционно усиливается потребительский спрос. Скорее всего, в начале следующей недели курс будет находиться в диапазоне 11–11,15 рубля, после чего способен перейти к более или менее устойчивому росту благодаря окончанию налогового периода мая", - добавляет он.
Впрочем, Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" полагает, что пока риски повторного ухода курса ниже 11 рублей за юань сохраняются.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 мая
17:05
 
ЭкономикаРынокТоргиРОССИЯРФСШАДмитрий Бабин"БКС Мир инвестиций"
 
 
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