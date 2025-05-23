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Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров
Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров - 23.05.2025, ПРАЙМ
Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров
Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:15+0300
2025-05-23T12:19+0300
политика
россия
общество
владимир зеленский
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам главы ведомства, вопрос легитимности главы киевского режима будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до подписания документов об урегулировании."Президент четко изложил нашу позицию, касающуюся степени легитимности Зеленского и его режима. Он подчеркнул, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", - заявил Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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россия, общество , владимир зеленский, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, Общество , Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МИД РФ
12:15 23.05.2025 (обновлено: 12:19 23.05.2025)
 
Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров

Лавров: Россия готова вести переговоры с Зеленским о принципах урегулирования

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам главы ведомства, вопрос легитимности главы киевского режима будет иметь решающее значение, когда дело дойдет до подписания документов об урегулировании.
"Президент четко изложил нашу позицию, касающуюся степени легитимности Зеленского и его режима. Он подчеркнул, что мы все равно не отказываемся от контактов с ним и его администрацией для того, чтобы согласовать устраивающие всех принципы урегулирования. Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутые договоренности", - заявил Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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ПолитикаРОССИЯОбществоВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМИД РФ
 
 
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