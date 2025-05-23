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"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
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"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины
"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины
Киев ожидал, что поддержка Вашингтона будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война. Об этом заявил глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:20+0300
2025-05-23T12:20+0300
политика
россия
сша
украина
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Киев ожидал, что поддержка Вашингтона будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров."Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - отметил министр в рамках конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.
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россия, сша, украина, москва, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, МОСКВА, Сергей Лавров
12:20 23.05.2025
 
"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины

Лавров: Киев рассчитывал, что поддержка США будет вечной, но это не их война

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Киев ожидал, что поддержка Вашингтона будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
"Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - отметил министр в рамках конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
СМИ: США испытывают сложности в понимании истории конфликта на Украине
Вчера, 15:51
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАМОСКВАСергей Лавров
 
 
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