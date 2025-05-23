https://1prime.ru/20250523/lavrov-857856724.html

"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины

"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Не его война". Лавров рассказал о позиции Трампа по поддержке Украины

Киев ожидал, что поддержка Вашингтона будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война. Об этом заявил глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:20+0300

2025-05-23T12:20+0300

2025-05-23T12:20+0300

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Киев ожидал, что поддержка Вашингтона будет вечной, но позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что это не его война. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров."Рассчитывали (на Украине - ред.), что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации. Он подчеркивает многократно, что это не его война, это война (экс-президента США Джо) Байдена. Так и есть" - отметил министр в рамках конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов". Как отметил Лавров, у США на Украине нет национальных интересов, которые отстаивает Трамп, а остались лишь задачи предыдущей демократической администрации по постоянному поддержанию России в напряжении.

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россия, сша, украина, москва, сергей лавров