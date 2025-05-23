https://1prime.ru/20250523/lavrov-857857327.html

Лавров рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине

Лавров рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине - 23.05.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине

Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию, она находится в продвинутой стадии, Москва в любом случае передаст свои предложения в Киев,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:25+0300

2025-05-23T12:25+0300

2025-05-23T12:25+0300

политика

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию, она находится в продвинутой стадии, Москва в любом случае передаст свои предложения в Киев, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд переговоров. Они это подтвердили, это уже позитивное развитие", - сказал Лавров, выступая на конференции "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".Министр подчеркнул, что сроки второй встречи России и Украины пока не определялись.Лавров также отметил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен.

https://1prime.ru/20250523/polsha-857853611.html

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россия, украина, сергей лавров