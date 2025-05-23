Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250523/lavrov-857859163.html
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:00+0300
2025-05-23T13:00+0300
политика
россия
украина
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_0:97:1501:941_1920x0_80_0_0_7f05e3109926ac58955bb0764c042d26.jpg
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров."А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заметил министр в рамках конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
https://1prime.ru/20250523/lavrov-857856227.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76552/15/765521572_58:0:1441:1037_1920x0_80_0_0_ab609dfe4e93b9100b457d5bb581f00a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД РФ
13:00 23.05.2025
 
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины

Лавров: оптимальным вариантом при заключении мирного соглашения было бы проведение выборов

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк*Сергей Лавров
*Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
"А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заметил министр в рамках конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Россия готова вести переговоры с Зеленским, заявил Лавров
12:15
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСергей ЛавровМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала