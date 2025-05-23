https://1prime.ru/20250523/lavrov-857859163.html
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:00+0300
2025-05-23T13:00+0300
2025-05-23T13:00+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров."А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заметил министр в рамках конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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россия, украина, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
Лавров: оптимальным вариантом при заключении мирного соглашения было бы проведение выборов
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров.
"А потом будем смотреть, кто обладает легитимностью из украинских властей. Нынешняя конституция - президент ее анализировал подробнейшим образом, многократно - вроде бы позволяет говорить о председателе Верховной рады. Но, наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов", - заметил министр в рамках конференции высокого уровня "Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов".
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