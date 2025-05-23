https://1prime.ru/20250523/lenta-857864423.html

Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T14:52+0300

2025-05-23T14:52+0300

2025-05-23T14:52+0300

экономика

"лента"

финансы

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении рекомендаций к заседанию" принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к заседанию: … - Прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250507/akra-857360967.html

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"лента", финансы