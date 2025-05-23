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Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:52+0300
2025-05-23T14:52+0300
2025-05-23T14:52+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении рекомендаций к заседанию" принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к заседанию: … - Прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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"лента", финансы
Экономика, "Лента", Финансы
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Ленты" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.
"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении рекомендаций к заседанию" принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к заседанию: … - Прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Ленты"