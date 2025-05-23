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Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250523/lenta-857864423.html
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:52+0300
2025-05-23T14:52+0300
экономика
"лента"
финансы
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания. "Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении рекомендаций к заседанию" принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к заседанию: … - Прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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"лента", финансы
Экономика, "Лента", Финансы
14:52 23.05.2025
 
Совет директоров "Ленты" рекомендовал не выплачивать дивиденды

Совет директоров "Ленты" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2024 год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска на здании гипермаркета "Лента"
Вывеска на здании гипермаркета Лента - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Совет директоров МКПАО "Лента" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, сообщила компания.
"Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По десятому вопросу повестки дня "Об утверждении рекомендаций к заседанию" принято следующее решение: "Утвердить следующие рекомендации к заседанию: … - Прибыль МКПАО "Лента" по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать", - говорится в сообщении.
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