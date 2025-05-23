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На Максакову поступил новый административный протокол

На Максакову поступил новый административный протокол - 23.05.2025, ПРАЙМ

На Максакову поступил новый административный протокол

Новый административный протокол поступил в Пресненский суд Москвы в отношении певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) за нарушение иноагентского... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T01:53+0300

2025-05-23T01:53+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Новый административный протокол поступил в Пресненский суд Москвы в отношении певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) за нарушение иноагентского законодательства, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М.П. зарегистрирован судом 21 мая", - рассказали в суде. Протокол составлен за непредставление иностранным агентом данных о себе в уполномоченный орган, певице грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Максакову ранее четырежды штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала на YouTube.

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общество , бизнес, россия, рф, москва, украина, всу, youtube