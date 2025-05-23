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Пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота в июне вырастут

Пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота в июне вырастут - 23.05.2025, ПРАЙМ

Пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота в июне вырастут

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне вырастет до 7119,8 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1244,1 рубля, следует из... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T22:19+0300

2025-05-23T22:19+0300

2025-05-23T22:19+0300

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сельское хозяйство

минсельхоз

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в июне вырастет до 7119,8 рубля за тонну, а на экспорт подсолнечного шрота - до 1244,1 рубля, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Ставка пошлины на экспорт подсолнечного масла в мае рассчитана при индикативной цене 1153,9 доллара за тонну. В мае действует пошлина в размере 4500 рублей за тонну, ее значение рассчитано при индикативной цене 1090,5 доллара за тонну. Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в июне рассчитана по индикативной цене 219,8 доллара за тонну. Ее значение в мае составляет 943,6 рубля за тонну из расчета при индикативной цене в 211,2 доллара за тонну. Гибкие экспортные пошлины на подсолнечный шрот и подсолнечное масло были введены в России в 2021 году (с мая и с сентября соответственно). Они действуют до 31 августа 2026 года. Ставки пошлин рассчитываются как разница между индикативной ценой (средним арифметическим рыночных цен за месяц) и базовой, умноженной на величину корректирующего коэффициента. Для расчета рублевых значений пошлин, которые введены с июля 2023 года, используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

https://1prime.ru/20250403/poshliny-856349226.html

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сельское хозяйство, минсельхоз