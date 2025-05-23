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Цена на медь поднимается, готовится завершить неделю ростом
Цена на медь поднимается, готовится завершить неделю ростом - 23.05.2025, ПРАЙМ
Цена на медь поднимается, готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:40+0300
2025-05-23T09:40+0300
2025-05-23T09:40+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.33 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,13%, до 4,6855 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). С начала недели котировки меди суммарно поднялись на 1,94%, в основном за счет динамики, продемонстрированной в понедельник, в этот день медь подорожала на 1,67%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35%, до 9 500,5 доллара, алюминия - на 0,63%, до 2 456 доллара, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 697,5 доллара.
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рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Цена на медь поднимается, готовится завершить неделю ростом
Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь завершить неделю ростом
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в пятницу утром, готовясь завершить всю неделю ростом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.33 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,13%, до 4,6855 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
С начала недели котировки меди суммарно поднялись на 1,94%, в основном за счет динамики, продемонстрированной в понедельник, в этот день медь подорожала на 1,67%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35%, до 9 500,5 доллара, алюминия - на 0,63%, до 2 456 доллара, стоимость цинка выросла на 0,17%, до 2 697,5 доллара.
Медь дорожает второй день подряд