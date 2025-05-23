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"Металлоинвест" в 2024 году снизил производство железной руды на 2,7%

"Металлоинвест" в 2024 году снизил производство железной руды на 2,7% - 23.05.2025, ПРАЙМ

"Металлоинвест" в 2024 году снизил производство железной руды на 2,7%

"Металлоинвест" по итогам прошлого года сократил производство железной руды на 2,7% по сравнению с 2023 годом, до 35,9 миллиона тонн, говорится в годовом отчете | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T20:18+0300

2025-05-23T20:18+0300

2025-05-23T20:18+0300

экономика

промышленность

металлоинвест

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. "Металлоинвест" по итогам прошлого года сократил производство железной руды на 2,7% по сравнению с 2023 годом, до 35,9 миллиона тонн, говорится в годовом отчете компании. "Объем производства железной руды в 2024 году сократился на 2,7% год к году и составил 35,9 миллиона тонн. Годовая динамика в основном связана с проведением ремонтов и обслуживанием оборудования", - говорится в материалах. Отмечается, что объем выплавки стали не изменился и составил 3,5 миллиона тонн. Производство окатышей также осталось на уровне 2024 года - 22,9 миллиона тонн. Компания выпустила 7,8 миллиона тонн горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ), что на 4% выше значения 2023 года. Реализация железной руды упала на 8,2% - до 10,1 миллиона тонн. Объемы продаж стальной продукции выросли на 3% - до 3,4 миллиона тонн. Реализация окатышей уменьшилась на 11,5% - до 11,5 миллиона тонн. Объемы продаж ГБЖ/ПВЖ составили 4,4 миллиона тонн, что на 2% больше показателя 2023 года. Из материалов "Металлоинвеста" следует, что продукция с высокой добавленной стоимостью (окатыши и ГБЖ/ПВЖ) превалирует в общем объеме поставок железорудной продукции и составляет 61% по итогам 2024 года. Доля реализации стальной продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) составила 33%. Согласно отчету, объем поставок железорудной продукции (железная руда, окатыши, ГБЖ/ПВЖ, мелочь ГБЖ и отсев окатышей) внешним потребителям снизился на 4,9% и составил 26,9 миллиона тонн. "Металлоинвест" - ведущая горно-металлургическая компания. В ее состав входят Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский электрометаллургический комбинат, компания "Уралметком". Чистая прибыль компании по МСФО по итогам прошлого года выросла на 20% - до 81,9 миллиарда рублей. Капзатраты составили 65,3 миллиарда рублей против 40,3 миллиарда рублей в 2023 году.

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промышленность, металлоинвест