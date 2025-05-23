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Минфин готовит детский продукт по программе долгосрочных сбережений

Минфин готовит детский продукт по программе долгосрочных сбережений - 23.05.2025, ПРАЙМ

Минфин готовит детский продукт по программе долгосрочных сбережений

Минфин России разрабатывает детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), который намерен представить в 2025 году - он позволит получать... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:39+0300

2025-05-23T16:39+0300

2025-05-23T16:39+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин России разрабатывает детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), который намерен представить в 2025 году - он позволит получать отдельное софинансирование от государства на накопления в пользу детей, рассказала начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов Минфина РФ Наталия Каменская. "Мы в процессе разработки и подготовки детского продукта по программе долгосрочных сбережений. Я очень надеюсь, что мы в этом году его запустим. Так или иначе это очень важная история. Продукт востребован, является драйвером в ПДС, увеличивая интерес граждан к этому продукту", - сказала она, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. По ее словам, в настоящее время по программе долгосрочных сбережений родители могут открывать много договоров, в том числе в пользу своего ребенка. "Фактически получается, что он открывает много договоров, но софинансирование у него одно на все договоры. И если он хочет копить и себе, и ребенку, он делит свое софинансирование между собой и им, а если их два, три или четыре, соответственно, на большее количество договоров", - объяснила она журналистам в кулуарах конференции. "По статистике, которую мы получаем, и по тем запросам, которые мы слышим, мы поняли, что действительно детский продукт и сбережение в пользу детей очень востребованы. И, соответственно, было принято решение сделать отдельный продукт в отношении каждого ребенка в семье", - сказала она. "Задачи, которые мы преследуем в создании этого продукта, - помочь сформировать дополнительный капитал для ребенка и простимулировать многодетные семьи. В данном случае будет большее стимулирование многодетных семей, нежели чем тех, кто имеет, например, одного или двух детей", - отметила Каменская. По ее словам, детский продукт в рамках программы долгосрочных сбережений может заработать уже осенью этого года. "Если у нас получится в ближайшее время со всеми согласовать концепцию, которую мы прорабатываем, то, возможно, что осенью - в сентябре или октябре, это в самом лучшем случае, детский ПДС начнет работать", - сказала она. "Мы также обсуждаем создание семейного ПДС", - заключила Каменская. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования, в ПДС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин рф