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Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты
Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты - 23.05.2025, ПРАЙМ
Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты
Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T14:18+0300
2025-05-23T14:18+0300
экономика
финансы
москва
минфин
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены правительство РФ, говорится в материалах на сайте министерства. "Проект поправок предусматривает увеличение с действующих 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату (в том числе материальную помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки", - сообщает Минфин. "Предлагается также дать возможность включать такие расходы работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития", - говорится в сообщении. Пакет одобренных правительством поправок также включает нормы о снижении налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчёте налога на прибыль. Кроме того поправкам и предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. И увеличить с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей порог по размеру доходов предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС.
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финансы, москва, минфин
Экономика, Финансы, МОСКВА, Минфин
14:18 23.05.2025
 
Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты

Минфин предложил расширить стимулы для компаний за "детские" выплаты сотрудникам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил расширить налоговые стимулы для компаний, практикующих крупные выплаты сотрудникам за рождение или усыновление детей, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже одобрены правительство РФ, говорится в материалах на сайте министерства.
"Проект поправок предусматривает увеличение с действующих 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату (в том числе материальную помощь) на каждого ребенка. Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки", - сообщает Минфин.
"Предлагается также дать возможность включать такие расходы работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь. Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития", - говорится в сообщении.
Пакет одобренных правительством поправок также включает нормы о снижении налоговой нагрузки по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Такое имущество предлагается не учитывать при определении налоговой базы, а стоимость работ и услуг - не включать в состав внереализационных расходов при расчёте налога на прибыль.
Кроме того поправкам и предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. И увеличить с 2 миллиардов до 3 миллиардов рублей порог по размеру доходов предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС.
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