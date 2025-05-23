https://1prime.ru/20250523/minpromtorg--857867525.html

Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси

Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси - 23.05.2025, ПРАЙМ

Минпромторг подготовит список автомобилей для работы в такси

В законе об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не содержится информации о конкретных моделях машин, данный | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:38+0300

2025-05-23T15:38+0300

2025-05-23T15:40+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/57/842865705_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_df5db903bffdcd6967b537065e1b847c.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В законе об установлении требований к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, не содержится информации о конкретных моделях машин, данный список сформирует Минпромторг России, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Сведения о моделях транспортных средств, соответствующих требованиям, установленным частью 7 настоящей статьи, публикуются федеральным органом исполнительной власти (Минпромторгом РФ - ред.) в сфере промышленной политики в установленном им порядке", - следует из текста закона, который ранее подписал президент России Владимир Путин. Балльная система оценки локализации автопромышленности действует в России с 2019 года. Баллы необходимы для участия в госконтрактах. В частности, порог для допуска к госзакупкам составляет сейчас не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей, что подразумевает высокую долю российских комплектующих и сборку в РФ. В соответствии с законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. При этом законом предусмотрено исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для регионов, входящих в ДФО, - до 1 марта 2030 года. Законом уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. -0-

https://1prime.ru/20250523/putin-857865364.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, минпромторг