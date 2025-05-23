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Минцифры создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Минцифры создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества
Минцифры создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества - 23.05.2025, ПРАЙМ
Минцифры создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества
Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:45+0300
2025-05-23T13:45+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем мошенническом действии, а также иметь "тревожную кнопку" для помощи от злоумышленников, сообщил замминистра Александр Шойтов. "Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи - это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться", - сказал он в рамках форума Positive Hack Days. "В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС", - добавил Шойтов. По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.
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технологии, банки, финансы, минцифры
Технологии, Банки, Финансы, Минцифры
13:45 23.05.2025
 
Минцифры создаст мобильное приложение для защиты от кибермошенничества

Минцифры в июне начнет разработку мобильного приложения для защиты от кибермошенничества

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минцифры России планирует в июне начать создание мобильного приложения для защиты граждан от кибермошенничества: оно будет информировать граждан о предстоящем мошенническом действии, а также иметь "тревожную кнопку" для помощи от злоумышленников, сообщил замминистра Александр Шойтов.
"Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи - это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе - это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться", - сказал он в рамках форума Positive Hack Days.
"В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС", - добавил Шойтов.
По его словам, запуск пилотного приложения запланирован до конца года. А на следующий год министерство ожидает полномасштабного внедрения.
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