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Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке, заявили в парламенте страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке, заявили в парламенте страны
Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке, заявили в парламенте страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке, заявили в парламенте страны
Евросоюз поддерживает Молдавию финансово, но при этом не вкладывается в технологии, инвестиции или производство, поскольку все средства уходят на поддержку... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:07+0300
2025-05-23T09:07+0300
экономика
финансы
банки
молдавия
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урсула фон дер ляйен
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КИШИНЕВ, 23 мая - ПРАЙМ. Евросоюз поддерживает Молдавию финансово, но при этом не вкладывается в технологии, инвестиции или производство, поскольку все средства уходят на поддержку властей республики, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Эдуард Смирнов. Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты. "Нынешнее соглашение - еще одна форма поддержки правящей верхушки за счет внешних ресурсов. Средства проедаются, не создавая условий для устойчивого экономического роста и приводят к усилению зависимости Молдавии от внешней бюрократии. Одним словом, Европейский Союз нас держит на финансовом поводке", - заявил Смирнов журналистам. Она выразил недоумение, что европейские средства не вкладываются в действительно полезные для страны проекты. "Нет ни технологий, ни инвестиций, ни производств. Это любовь издалека. Почему бы, скажем, той же самой Урсуле фон дер Ляйен в ходе одного из многочисленных визитов в Молдавию не сделать заявление, что Еврокомиссия приняла решение построить на территории нашей страны несколько современных высокотехнологических производств? Вот это бы стало настоящим проявлением любви к нам", - добавил депутат.
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финансы, банки, молдавия, кишинев, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Финансы, Банки, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
09:07 23.05.2025
 
Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке, заявили в парламенте страны

Депутат Смирнов: Евросоюз держит Молдавию на финансовом поводке

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 23 мая - ПРАЙМ. Евросоюз поддерживает Молдавию финансово, но при этом не вкладывается в технологии, инвестиции или производство, поскольку все средства уходят на поддержку властей республики, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Эдуард Смирнов.
Европейский парламент и государства-члены ЕС ранее согласовали новый план поддержки для Молдавии, в том числе на противостояние с энергокризисом, на сумму 1,9 миллиарда евро. Согласно договоренности с Кишиневом, более 500 миллионов евро будут предоставлены в виде грантов, остальная часть - кредиты.
"Нынешнее соглашение - еще одна форма поддержки правящей верхушки за счет внешних ресурсов. Средства проедаются, не создавая условий для устойчивого экономического роста и приводят к усилению зависимости Молдавии от внешней бюрократии. Одним словом, Европейский Союз нас держит на финансовом поводке", - заявил Смирнов журналистам.
Она выразил недоумение, что европейские средства не вкладываются в действительно полезные для страны проекты.
"Нет ни технологий, ни инвестиций, ни производств. Это любовь издалека. Почему бы, скажем, той же самой Урсуле фон дер Ляйен в ходе одного из многочисленных визитов в Молдавию не сделать заявление, что Еврокомиссия приняла решение построить на территории нашей страны несколько современных высокотехнологических производств? Вот это бы стало настоящим проявлением любви к нам", - добавил депутат.
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