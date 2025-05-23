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Молдавия назначила Energocom поставщиком газа - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Молдавия назначила Energocom поставщиком газа
Молдавия назначила Energocom поставщиком газа - 23.05.2025, ПРАЙМ
Молдавия назначила Energocom поставщиком газа
Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если компания... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:44+0300
2025-05-23T13:44+0300
энергетика
газ
кишинев
молдавия
молдовагаз
нарэ
energocom
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КИШИНЕВ, 23 мая - ПРАЙМ. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если компания "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, сообщила пресс-служба НАРЭ. НАРЭ предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что соответствующие решения должны быть приняты основными акционерами компании в лице ПАО "Газпром" и Агентства публичной собственности. В начале мая был запущен конкурс по отбору нового поставщика. "Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (ANRE) принял решение назначить компанию Energocom поставщиком с обязательствами по оказанию общественных услуг сроком на три года. Решение принято в контексте риска того, что "Молдовагаз" больше не сможет обеспечивать обязательства по оказанию государственных услуг после 31 июля 2025 года из-за несоблюдения требования законодательства о разделении деятельности по поставкам и транспортировке природного газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства. В НАРЭ отметили, что только две компании выразили желание принять участие в конкурсе по отбору нового поставщика. Одна из них была дисквалифицирована из-за несоответствия критериям отбора. В связи с этим конкурс был отменен, агентство назначило поставщика напрямую. "Energocom будет осуществлять поставки природного газа конечным потребителям на регулируемых условиях, по установленным, прозрачным и недискриминационным параметрам качества", - отмечается в заявлении НАРЭ. ГТС Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", крупнейшим акционером которого является "Газпром" с 50% акций. Осенью 2023 года ГТС была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
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газ, кишинев, молдавия, молдовагаз, нарэ, energocom
Энергетика, Газ, Кишинев, МОЛДАВИЯ, Молдовагаз, НАРЭ, Energocom
13:44 23.05.2025
 
Молдавия назначила Energocom поставщиком газа

Energocom станет поставщиком газа в Молдавии, если "Молдовагаз" лишат лицензии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 23 мая - ПРАЙМ. Молдавское национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) назначило компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если компания "Молдовагаз" не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, сообщила пресс-служба НАРЭ.
НАРЭ предупредило в начале апреля, что может лишить "Молдовагаз" лицензии на поставку природного газа, если компания не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании "Молдоватрансгаз" до 31 июля 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 30 сентября 2026 года. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что соответствующие решения должны быть приняты основными акционерами компании в лице ПАО "Газпром" и Агентства публичной собственности. В начале мая был запущен конкурс по отбору нового поставщика.
"Совет директоров Национального агентства по регулированию энергетики (ANRE) принял решение назначить компанию Energocom поставщиком с обязательствами по оказанию общественных услуг сроком на три года. Решение принято в контексте риска того, что "Молдовагаз" больше не сможет обеспечивать обязательства по оказанию государственных услуг после 31 июля 2025 года из-за несоблюдения требования законодательства о разделении деятельности по поставкам и транспортировке природного газа", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
В НАРЭ отметили, что только две компании выразили желание принять участие в конкурсе по отбору нового поставщика. Одна из них была дисквалифицирована из-за несоответствия критериям отбора. В связи с этим конкурс был отменен, агентство назначило поставщика напрямую.
"Energocom будет осуществлять поставки природного газа конечным потребителям на регулируемых условиях, по установленным, прозрачным и недискриминационным параметрам качества", - отмечается в заявлении НАРЭ.
ГТС Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", крупнейшим акционером которого является "Газпром" с 50% акций. Осенью 2023 года ГТС была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского "Трансгаза", 25% - у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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ЭнергетикаГазКишиневМОЛДАВИЯМолдовагазНАРЭEnergocom
 
 
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