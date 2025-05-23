https://1prime.ru/20250523/mosbirzha-857856378.html
Акции застройщиков перешли к росту после поручений Путина
Акции застройщиков перешли к росту после поручений Путина - 23.05.2025, ПРАЙМ
Акции застройщиков перешли к росту после поручений Путина
Акции застройщиков перешли к росту после поручений президента РФ Владимира Путина об их поддержке, следует из данных Мосбиржи. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:18+0300
2025-05-23T12:18+0300
2025-05-23T12:18+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Акции застройщиков перешли к росту после поручений президента РФ Владимира Путина об их поддержке, следует из данных Мосбиржи. Путин в пятницу поручил кабмину и ЦБ РФ до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство, а также поручил принять в регионах меры, чтобы не допускать введения для застройщиков дополнительных требований, которые отсутствуют на федеральном уровне До новостей акции "ПИКа", "Самолета" и "ЛСР" снижались на 2,14%, 1,36% и 0,7% соответственно. К 12.12 мск акции "ПИКа" росли на 0,17%, а "Самолета" и "ЛСР" - на 1,27% и 0,34% соответственно.
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финансы, рынок, рф, владимир путин, пик, мосбиржа
Экономика, Финансы, Рынок, РФ, Владимир Путин, ПИК, Мосбиржа
Акции застройщиков перешли к росту после поручений Путина
Мосбиржа: акции застройщиков перешли к росту после поручений Путина в сфере строительства
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Акции застройщиков перешли к росту после поручений президента РФ Владимира Путина об их поддержке, следует из данных Мосбиржи.
Путин в пятницу поручил кабмину и ЦБ РФ до 15 июня принять меры по снижению рисков банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство, а также поручил принять в регионах меры, чтобы не допускать введения для застройщиков дополнительных требований, которые отсутствуют на федеральном уровне
До новостей акции "ПИКа", "Самолета" и "ЛСР" снижались на 2,14%, 1,36% и 0,7% соответственно.
К 12.12 мск акции "ПИКа" росли на 0,17%, а "Самолета" и "ЛСР" - на 1,27% и 0,34% соответственно.
Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО