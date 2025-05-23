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Мозамбик расследует нападение на научное судно РФ у побережья страны
Мозамбик расследует нападение на научное судно РФ у побережья страны - 23.05.2025, ПРАЙМ
Мозамбик расследует нападение на научное судно РФ у побережья страны
Власти Мозамбика проводят расследование по факту нападения на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщает портал Club of Mozambique со... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:17+0300
2025-05-23T20:17+0300
2025-05-23T20:17+0300
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Мозамбика проводят расследование по факту нападения на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщает портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства. "Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно "Атлантида"... в районе, где до сих пор активны террористические группировки", - отмечается в публикации. Отмечается, что "Атлантиду" обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Атакованному судну пришлось остановиться в Мапуто, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточняет портал.
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Мозамбик расследует нападение на научное судно РФ у побережья страны
Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно РФ у побережья страны
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Власти Мозамбика проводят расследование по факту нападения на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщает портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя правительства.
"Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно "Атлантида"... в районе, где до сих пор активны террористические группировки", - отмечается в публикации.
Отмечается, что "Атлантиду" обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Атакованному судну пришлось остановиться в Мапуто, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточняет портал.