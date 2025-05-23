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В России перезапустят программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг
В России перезапустят программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг - 23.05.2025, ПРАЙМ
В России перезапустят программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг
Минэкономразвития совместно с Банком России перезапускают программу поддержки малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже и на инвестиционных | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:55+0300
2025-05-23T20:55+0300
2025-05-23T20:55+0300
экономика
россия
владимир путин
мсп
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Банком России перезапускают программу поддержки малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже и на инвестиционных платформах, говорится в сообщении министерства. "Минэкономразвития России утверждено решение о порядке предоставления субсидии российским компаниям — субъектам малого и среднего предпринимательства, разместившим акции и облигации на бирже и на инвестиционных платформах. Объем привлеченного финансирования за три года составит порядка 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. "Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача — капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году. Для ее выполнения мы совместно с Банком России перезапускаем программу поддержки малого и среднего бизнеса: концентрируем поддержку на предприятиях, выходящих на IPO. У нас уже есть успешные примеры по этому направлению", - сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, чье заявление приводится в сообщении. По ее словам, при этом власти РФ продолжат субсидировать затраты, связанные с привлечением компаниями долгового финансирования посредством размещения биржевых облигаций. "Планируем совместно с Банком России поддержать около 30 размещений в 2025 году, 40 — в 2026 году, 50 — в 2027 году. Суммарный объем привлеченного компаниями финансирования составит около 50 миллиардов рублей за три года, прогнозная капитализация — около 250 миллиардов рублей", — отметила она. Размещение акций имеет ряд дополнительных преимуществ для субъектов МСП: происходит диверсификация источников финансирования, средства можно запустить на решение любых бизнес-задач, повышается узнаваемость бренда и уровень доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров, не требуется залоговое обеспечение, отметила Илюшникова. Первый отбор российских компаний — получателей субсидий запланирован на июнь-июль 2025 года.
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россия, владимир путин, мсп
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, МСП
В России перезапустят программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг
Власти РФ перезапускают программу поддержки МСП при размещении ценных бумаг
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития совместно с Банком России перезапускают программу поддержки малого и среднего бизнеса при размещении ценных бумаг на бирже и на инвестиционных платформах, говорится в сообщении министерства.
"Минэкономразвития России утверждено решение о порядке предоставления субсидии российским компаниям — субъектам малого и среднего предпринимательства, разместившим акции и облигации на бирже и на инвестиционных платформах. Объем привлеченного финансирования за три года составит порядка 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
"Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача — капитализация российского фондового рынка должна удвоиться к 2030 году. Для ее выполнения мы совместно с Банком России перезапускаем программу поддержки малого и среднего бизнеса: концентрируем поддержку на предприятиях, выходящих на IPO. У нас уже есть успешные примеры по этому направлению", - сказала замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, чье заявление приводится в сообщении.
Правительство направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку МСП
По ее словам, при этом власти РФ продолжат субсидировать затраты, связанные с привлечением компаниями долгового финансирования посредством размещения биржевых облигаций.
"Планируем совместно с Банком России поддержать около 30 размещений в 2025 году, 40 — в 2026 году, 50 — в 2027 году. Суммарный объем привлеченного компаниями финансирования составит около 50 миллиардов рублей за три года, прогнозная капитализация — около 250 миллиардов рублей", — отметила она.
Размещение акций имеет ряд дополнительных преимуществ для субъектов МСП: происходит диверсификация источников финансирования, средства можно запустить на решение любых бизнес-задач, повышается узнаваемость бренда и уровень доверия к бизнесу со стороны инвесторов и партнеров, не требуется залоговое обеспечение, отметила Илюшникова.
Первый отбор российских компаний — получателей субсидий запланирован на июнь-июль 2025 года.