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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей - 23.05.2025, ПРАЙМ
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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей - 23.05.2025, ПРАЙМ
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей
Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:16+0300
2025-05-23T17:16+0300
экономика
рынок
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мтс
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 19% годовых, что соответствует доходности к оферте 20,75% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-11 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 мая. Организаторами выступают "Алор брокер", "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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рынок, россия, мтс, россельхозбанк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, МТС, Россельхозбанк
17:16 23.05.2025
 
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 млрд рублей, сообщил источник

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНовый логотип компании МТС
Новый логотип компании МТС - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 19% годовых, что соответствует доходности к оферте 20,75% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-11 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался в размере 10 миллиардов рублей.
Предварительная дата технической части размещения - 27 мая. Организаторами выступают "Алор брокер", "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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