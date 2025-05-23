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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей - 23.05.2025, ПРАЙМ

МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей

Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:16+0300

2025-05-23T17:16+0300

2025-05-23T17:16+0300

экономика

рынок

россия

мтс

россельхозбанк

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 19% годовых, что соответствует доходности к оферте 20,75% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-11 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 мая. Организаторами выступают "Алор брокер", "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".

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рынок, россия, мтс, россельхозбанк