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МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей - 23.05.2025, ПРАЙМ
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей
Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T17:16+0300
2025-05-23T17:16+0300
2025-05-23T17:16+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 19% годовых, что соответствует доходности к оферте 20,75% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-11 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался в размере 10 миллиардов рублей. Предварительная дата технической части размещения - 27 мая. Организаторами выступают "Алор брокер", "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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рынок, россия, мтс, россельхозбанк
Экономика, Рынок, РОССИЯ, МТС, Россельхозбанк
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей
МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 млрд рублей, сообщил источник
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Компания МТС увеличила объем размещения биржевых облигаций до 15 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 19% годовых, что соответствует доходности к оферте 20,75% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на пятилетние биржевые облигации серии 002Р-11 с офертой через полтора года и ежемесячными купонами. Объем размещения изначально ожидался в размере 10 миллиардов рублей.
Предварительная дата технической части размещения - 27 мая. Организаторами выступают "Алор брокер", "Джи Ай Солюшенс", БК "Регион", Россельхозбанк и ИФК "Солид".
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