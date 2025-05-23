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В МВД предупредили о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
В МВД предупредили о фейковых Telegram-ботах "Почты России" - 23.05.2025, ПРАЙМ
В МВД предупредили о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T09:41+0300
2025-05-23T09:41+0300
2025-05-23T09:41+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок. Суть схемы… гражданину сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки", - говорится в сообщении. Также правоохранители пояснили, что фейковый бот с логотипом "Почты России" может запрашивать данные для входа в "Госуслуги" или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности. "Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу", - заключили в ведомстве.
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технологии, россия, почта россии, мвд, telegram
Мошенничество, Технологии, РОССИЯ, Почта России, МВД, Telegram
В МВД предупредили о фейковых Telegram-ботах "Почты России"
МВД: мошенники создают фейковые Telegram-боты "Почты России"
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники продолжают создавать фейковые Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок, чтобы украсть данные, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты "Почты России" и компаний доставок. Суть схемы… гражданину сообщают о "проблеме с посылкой" и просят авторизоваться через Telegram-бот для "исправления ошибки", - говорится в сообщении.
Также правоохранители пояснили, что фейковый бот с логотипом "Почты России" может запрашивать данные для входа в "Госуслуги" или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности.
"Введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу", - заключили в ведомстве.
Минпросвещения предупредило о мошенниках в период экзаменов