https://1prime.ru/20250523/mvd-857873231.html

В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников

В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников - 23.05.2025, ПРАЙМ

В МВД предложили ввести запрет на кредиты для защиты от мошенников

В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T17:23+0300

2025-05-23T17:23+0300

2025-05-23T17:23+0300

мошенничество

финансы

банки

бизнес

москва

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/84198/19/841981994_0:43:3491:2006_1920x0_80_0_0_48aecfb9c40398afb3eb8d00998d95aa.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. В МВД РФ обсуждают возможность введения запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников, сообщил замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. "У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку", - сказал он на киберфестивале Positive Hack Days. По его словам, подобные меры воспримутся положительно, ведь у ведомства появится "возможность защитить всех". Кроме того, в МВД каждого россиянина, который захочет взять кредит, будут консультировать, задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам. В заключение Филиппов сказал, что тотальная блокировка стала бы "серьезным ударом, шагом" по киберпреступности.

https://1prime.ru/20250523/t-bank-857853956.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, мвд