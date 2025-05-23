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Названы самые популярные направления для посуточной аренды квартир - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные направления для посуточной аренды квартир
Названы самые популярные направления для посуточной аренды квартир - 23.05.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления для посуточной аренды квартир
Наиболее популярными направлениями для посуточной аренды квартир в России на июньские праздники в 2025 году являются Санкт-Петербург, Калининград и Казань,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T03:17+0300
2025-05-23T03:17+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
нижний новгород
суточно.ру
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Наиболее популярными направлениями для посуточной аренды квартир в России на июньские праздники в 2025 году являются Санкт-Петербург, Калининград и Казань, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok. "Также в топ-10 входят Москва, Нижний Новгород, Сочи, Зеленоградск, Псков, Петрозаводск и Екатеринбург", - отметил собеседник агентства, добавив, что в целом по России число посуточных бронирований на июньские праздники на 32% выше, чем в прошлом году. Средняя стоимость суточной аренды квартир по России на неделю с 9 по 15 июня составляет 5 тысяч рублей – на 11% больше, чем в прошлом году, привели данные в Ostrovok. Самые высокие цены в Нижнем Новгороде - 7,5 тысяч рублей, в Петербурге - 6,6 тысячи рублей, Сочи - 6,3 тысячи рублей, Москве - 6,2 тысячи рублей. Что же касается бронирования загородных домов, то наибольший спрос на июньские праздники приходится на Карелию, Краснодарский край, Ленинградскую и Московскую области, Дагестан, добавил  директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин. По его словам, средняя стоимость суточной аренды дома на июньские праздники составляет 8.2 тысячи рублей. Самые высокие расценки в Московской области составляет – 12.9 тысячи рублей, в Ленинградской области – 11,3 тысячи рублей, в Карелии – 9,9 тысячи рублей.  Из интересных тенденций этого года руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов отмечает рост популярности тех направлений, которые не требуют использования самолета. Это, по его словам, происходит, в первую очередь, из-за подорожавших авиабилетов. Еще один тренд – спрос на бронирование все равномернее распределяется по разным городам, не сосредотачиваясь лишь в нескольких наиболее популярных направлениях, добавил он.  
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород, суточно.ру
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Суточно.ру
03:17 23.05.2025
 
Названы самые популярные направления для посуточной аренды квартир

Ostrovok: Петербург, Калининград и Казань лидируют по посуточной аренде квартир в июне

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Наиболее популярными направлениями для посуточной аренды квартир в России на июньские праздники в 2025 году являются Санкт-Петербург, Калининград и Казань, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok.
"Также в топ-10 входят Москва, Нижний Новгород, Сочи, Зеленоградск, Псков, Петрозаводск и Екатеринбург", - отметил собеседник агентства, добавив, что в целом по России число посуточных бронирований на июньские праздники на 32% выше, чем в прошлом году.
Средняя стоимость суточной аренды квартир по России на неделю с 9 по 15 июня составляет 5 тысяч рублей – на 11% больше, чем в прошлом году, привели данные в Ostrovok. Самые высокие цены в Нижнем Новгороде - 7,5 тысяч рублей, в Петербурге - 6,6 тысячи рублей, Сочи - 6,3 тысячи рублей, Москве - 6,2 тысячи рублей.
Что же касается бронирования загородных домов, то наибольший спрос на июньские праздники приходится на Карелию, Краснодарский край, Ленинградскую и Московскую области, Дагестан, добавил  директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин.
По его словам, средняя стоимость суточной аренды дома на июньские праздники составляет 8.2 тысячи рублей. Самые высокие расценки в Московской области составляет – 12.9 тысячи рублей, в Ленинградской области – 11,3 тысячи рублей, в Карелии – 9,9 тысячи рублей. 
Из интересных тенденций этого года руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов отмечает рост популярности тех направлений, которые не требуют использования самолета. Это, по его словам, происходит, в первую очередь, из-за подорожавших авиабилетов. Еще один тренд – спрос на бронирование все равномернее распределяется по разным городам, не сосредотачиваясь лишь в нескольких наиболее популярных направлениях, добавил он.
 
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОДСуточно.ру
 
 
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