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В Обнинске внедрили систему видеоаналитики на основе ИИ

В Обнинске внедрили систему видеоаналитики на основе ИИ - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Обнинске внедрили систему видеоаналитики на основе ИИ

Систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поддержания безопасного и комфортного уровня жизни в городе внедрили в... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T03:45+0300

2025-05-23T03:45+0300

2025-05-23T03:45+0300

технологии

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта (ИИ) для поддержания безопасного и комфортного уровня жизни в городе внедрили в Обнинске, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab (технологический партнер "Ростеха"), добавив, что следующее внедрение планируется в Калуге. "NtechLab внедрил систему мультиобъектной видеоаналитики на основе искусственного интеллекта в Обнинске в Калужской области. Комплекс будет следить за поддержанием безопасного и комфортного уровня жизни в городе. Такую же систему планируется внедрить и в региональной столице - Калуге", - сообщили в компании. Отмечается, что алгоритмы распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Система работает на центральной площади, в парках, ж/д и автовокзалах, а также в учебных заведениях. Планируется, что в ближайшем времени система заработает на автодорогах города. Так, алгоритмы ИИ будут считывать номерные знаки автомобилей в дорожном потоке и сопоставлять их с базой данных транспортных средств, которых в этот момент не должно быть на трассах страны. "Такое случается, когда автомобили сняты с государственного учета или их владельцы лишены водительских прав", - пояснили в компании.

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