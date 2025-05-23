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В ЕС призвали срочно улучшить гражданскую оборону на случай бедствий

В ЕС призвали срочно улучшить гражданскую оборону на случай бедствий - 23.05.2025, ПРАЙМ

В ЕС призвали срочно улучшить гражданскую оборону на случай бедствий

Восемь европейских стран призвали ЕС срочно улучшить возможности в сфере гражданской обороны для того, чтобы быть готовыми к антропогенным и стихийным... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T09:23+0300

2025-05-23T09:23+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Восемь европейских стран призвали ЕС срочно улучшить возможности в сфере гражданской обороны для того, чтобы быть готовыми к антропогенным и стихийным катастрофам, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министра юстиции Нидерландов Давида ван Вила. "Нидерланды и семь других стран ЕС призвали блок срочно улучшить свою слабую гражданскую готовность к антропогенным и стихийным бедствиям", - пишет издание. Отмечается, что министры Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии Швеции, Бельгии и Люксембурга провели встречу Брюсселе, на которой обсудили повышение готовности ЕС к различным катастрофам. Министры, в частности, призвали Еврокомиссию ускорить работу на этом направлении, в том числе по анализу угроз, с которыми сталкивается ЕС. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на общественный транспорт в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется.

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