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Опрос показал, как россияне избавляются от ненужной одежды - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, как россияне избавляются от ненужной одежды
Опрос показал, как россияне избавляются от ненужной одежды - 23.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне избавляются от ненужной одежды
Почти две трети россиян отдают ненужную одежду друзьям или родственникам, а каждый пятый жертвует такие вещи благотворительным организациям, говорится в... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T04:51+0300
2025-05-23T04:51+0300
общество
бизнес
россия
рф
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Почти две трети россиян отдают ненужную одежду друзьям или родственникам, а каждый пятый жертвует такие вещи благотворительным организациям, говорится в исследовании международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Россияне "с умом" избавляются от ненужной одежды. Больше половины респондентов (57%) отдают ее друзьям или родственникам, в том числе отправляя это в другие города с помощью сервиса доставок, 18% жертвуют благотворительным организациям, и только 8% выбрасывают вещи", - рассказали аналитики. В ходе исследования выяснилось, что 45% респондентов каждый сезон обновляют половину своего гардероба. Для большинства россиян решение пересмотреть вещи и купить новые связано с практическими причинами: смена сезона (25%), изменение стиля жизни (20%) или износ старых вещей (15%). Треть россиян тратят на новые вещи в весенне-летний период от 6 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить более 30 тысяч рублей. "Особый интерес вызывает психологическая привязанность к вещам: у 63% опрошенных есть несколько любимых предметов одежды, от которых они не готовы избавиться. При этом 39% респондентов признались, что в их шкафах хранятся вещи, купленные давно, но так и ни разу не надетые. Чаще всего это оказывается верхняя одежда - куртки и пальто (22%), повседневная одежда - футболки и джинсы (14%), а также одежда для особых случаев - платья и костюмы (16%)", - сказано в сообщении. Исследование проходило в апреле-мае, в нем приняло участие 2500 человек старше 18 лет со всех регионов РФ.
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общество , бизнес, россия, рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ
04:51 23.05.2025
 
Опрос показал, как россияне избавляются от ненужной одежды

СДЭК: почти две трети россиян отдают ненужную одежду друзьям или родственникам

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Почти две трети россиян отдают ненужную одежду друзьям или родственникам, а каждый пятый жертвует такие вещи благотворительным организациям, говорится в исследовании международного логистического оператора экспресс-доставки СДЭК, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Россияне "с умом" избавляются от ненужной одежды. Больше половины респондентов (57%) отдают ее друзьям или родственникам, в том числе отправляя это в другие города с помощью сервиса доставок, 18% жертвуют благотворительным организациям, и только 8% выбрасывают вещи", - рассказали аналитики.
В ходе исследования выяснилось, что 45% респондентов каждый сезон обновляют половину своего гардероба. Для большинства россиян решение пересмотреть вещи и купить новые связано с практическими причинами: смена сезона (25%), изменение стиля жизни (20%) или износ старых вещей (15%).
Треть россиян тратят на новые вещи в весенне-летний период от 6 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить более 30 тысяч рублей.
"Особый интерес вызывает психологическая привязанность к вещам: у 63% опрошенных есть несколько любимых предметов одежды, от которых они не готовы избавиться. При этом 39% респондентов признались, что в их шкафах хранятся вещи, купленные давно, но так и ни разу не надетые. Чаще всего это оказывается верхняя одежда - куртки и пальто (22%), повседневная одежда - футболки и джинсы (14%), а также одежда для особых случаев - платья и костюмы (16%)", - сказано в сообщении.
Исследование проходило в апреле-мае, в нем приняло участие 2500 человек старше 18 лет со всех регионов РФ.
 
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