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Опрос показал, как россияне оценивают экономическую обстановку

Опрос показал, как россияне оценивают экономическую обстановку - 23.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, как россияне оценивают экономическую обстановку

Больше половины россиян находят текущую экономическую обстановку более благоприятной для сбережений, чем для трат - так думают 55% опрошенных, сообщили РИА... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T05:33+0300

2025-05-23T05:33+0300

2025-05-23T05:33+0300

экономика

россия

финансы

москва

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Больше половины россиян находят текущую экономическую обстановку более благоприятной для сбережений, чем для трат - так думают 55% опрошенных, сообщили РИА Новости аналитики МФК "Займер". "Большинство россиян находят текущую экономическую обстановку более благоприятной для сбережений. Так думают 55% против 45%, которые считают, что лучшая стратегия сейчас - тратить деньги", - говорится в исследовании, в котором опросили более 3 тысяч человек. По данным исследования, 51,1% опрошенных планирует крупные траты в ближайшие месяцы. Остальные 48,9% воздержатся от дорогостоящих приобретений. Аналитики отмечают, что среди планирующих крупные траты 39,6% будут ремонтировать дома или дачи, а для 38,8% планируемый расход - отпуск. Еще 17,4% собираются приобретать технику, 13,9% - ремонтировать автомобиль, а каждый десятый потратится на свадьбу. Также аналитики сообщают, что покупать автомобиль или квартиру планируют лишь 6,4% и 4,6% опрошенных соответственно. "Большинство россиян настроены на сбережения, однако самые важные запланированные траты они не откладывают в долгий ящик, что свидетельствует об оптимистичном взгляде на их финансовое положение. Сохранение баланса между расходами и накоплениями свидетельствует об ответственном и рациональном подходе к финансам среди населения. Это тренд, который становится все более устойчивым в этом году", - отмечают аналитики. Для финансирования своих трат, по данным аналитиков, почти половина россиян (48,9%) воспользуется кредитной картой, а 29% возьмет заем "до зарплаты". Собственные средства для покупок используют 15,6%. Еще 4,2% займут у знакомых. "Наконец, банковский кредит готовы взять только 2,3% опрошенных", - сообщается в исследовании.

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