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Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева
Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева - 23.05.2025, ПРАЙМ
Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева
Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T10:06+0300
2025-05-23T10:06+0300
политика
украина
европа
будапешт
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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы. "Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого". Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию.
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украина, европа, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, ес
Политика, УКРАИНА, ЕВРОПА, Будапешт, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, ЕС
10:06 23.05.2025
 
Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева

Орбан: планы ЕС профинансировать создание армии Украины несут риски безопасности

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
*Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы.
"Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого".
Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Орбан назвал энергетическую политику ЕС абсурдной
Вчера, 19:53
 
ПолитикаУКРАИНАЕВРОПАБудапештВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийЕС
 
 
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