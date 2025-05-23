https://1prime.ru/20250523/orban-857851658.html

Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева

Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева - 23.05.2025, ПРАЙМ

Орбан прокомментировал планы ЕС по созданию миллионной армии для Киева

Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T10:06+0300

2025-05-23T10:06+0300

2025-05-23T10:06+0300

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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза профинансировать создание украинской армии в миллион человек несет угрозу рисков безопасности для него самого, потому что Украина политически нестабильна и нет гарантии, что ее власти и армия всегда будут дружелюбны к Европе, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он сообщил, что "прекрасным западноевропейским лидерам по какой-то причине пришло в голову заключить с украинцами соглашение, часть которого заключается в том, что Украина будет постоянно держать под ружьем армию численностью около миллиона человек не только на время войны, но и в долгосрочной перспективе", а платить за это будут европейцы. "Армия всегда находится под влиянием правительства, а Украина - нестабильное политическое государство, никто не может сказать, когда какое правительство там будет, и мы отправим миллионную армию неизвестному нам украинскому правительству за наши же деньги. Это может привести только к беде, из этого может выйти серьезный риск безопасности для Европы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер подчеркнул, что в итоге Европа будет "финансировать армию, намерения которой не всегда дружелюбны по отношению к нам, во всяком случае, нет гарантии этого". Он добавил, что реализация этого плана потребует колоссальных затрат, Венгрия не согласна с тем, чтобы ее деньги отправляли на Украину и содержали на них украинскую армию.

https://1prime.ru/20250522/orban-857838653.html

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украина, европа, будапешт, виктор орбан, владимир зеленский, ес