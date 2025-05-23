https://1prime.ru/20250523/orban-857854929.html

Орбан раскрыл, кто стоит за планом ЕК по отказу от энергоресурсов из России

Орбан раскрыл, кто стоит за планом ЕК по отказу от энергоресурсов из России - 23.05.2025, ПРАЙМ

Орбан раскрыл, кто стоит за планом ЕК по отказу от энергоресурсов из России

За планом Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов на самом деле стоит Киев, потому что цель плана - поддержать Украину любой ценой, невзирая на... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:46+0300

2025-05-23T11:46+0300

2025-05-23T11:46+0300

энергетика

газ

венгрия

киев

украина

виктор орбан

ес

ек

газопровод "турецкий поток"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg

БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. За планом Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов на самом деле стоит Киев, потому что цель плана - поддержать Украину любой ценой, невзирая на интересы европейцев, заинтересованных в доступной энергии, и причинить вред России, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "На самом деле, за всей политикой продвижения запрета энергоресурсов стоят украинцы, поэтому говорить об украинской энергетической угрозе совсем небезосновательно. Украинцы требуют от европейцев того, что разрушит европейские семьи. Это угрожает и венгерским семьям. Чтобы было понятно, о чем я говорю, план состоит в том, чтобы помешать кому-либо покупать газ и нефть из России", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Киев сделал первый шаг в этом направлении, запретив с 2025 года транзит газа из России, и, если бы в свое время не был построен "Турецкий поток", Венгрия "сейчас либо вообще не имела бы доступа к газу, либо только по астрономической цене". Орбан также отметил, что если "украинцам в Евросоюзе удастся осуществить свой план", то венграм придется платить в год за энергию больше на два миллиарда евро, таким образом счет за электроэнергию для венгров удвоится, а за отопление вырастет в четыре раза. Венгерский премьер добавил, что для европейских политиков "важнее навредить России и тем самым помочь Украине, чем то, что случится с их собственными семьями и их собственными предприятиями". "Каждую неделю я сражаюсь с ними, я реализую право Венгрии не допускать, чтобы санкции против российской энергетики распространялись на Венгрию, потому что если бы мы это допустили, возникли бы всевозможные проблемы... Я всегда говорил им, что это не наша война и мы не позволим Брюсселю заставить нас платить", - сказал он. Еврокомиссия в начале мая представила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например, Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://1prime.ru/20250523/orban-857852787.html

венгрия

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, венгрия, киев, украина, виктор орбан, ес, ек, газопровод "турецкий поток"