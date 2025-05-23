https://1prime.ru/20250523/orban-857857487.html

Орбан объяснил желание ЕС поскорее принять Украину

Орбан объяснил желание ЕС поскорее принять Украину - 23.05.2025, ПРАЙМ

Орбан объяснил желание ЕС поскорее принять Украину

Евросоюз нацелен на ускоренное принятие Украины в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:28+0300

2025-05-23T12:28+0300

2025-05-23T12:28+0300

политика

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венгрия

киев

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БУДАПЕШТ, 23 мая - ПРАЙМ. Евросоюз нацелен на ускоренное принятие Украины в сообщество, потому что тогда юридически легче будет снабжать ее европейскими деньгами, которые Киев впитает "как губка", Венгрия не хочет этого допустить, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Гораздо легче принимать проукраинские финансовые решения, если Украина в ЕС, чем если она не там. Существуют совершенно разные правила предоставления финансовой поддержки стране-члену ЕС и стране за пределами ЕС, это сложнее. Мы хотим удержать Украину вне ЕС всеми средствами, потому что, если мы ее пустим, она впитает все наши деньги, как губка. И цену за это заплатят страны Центральной Европы, включая Венгрию", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он напомнил, что еще несколько недель в Венгрии продлится опрос о приеме Украины в ЕС, в котором приняли участие уже более миллиона человек, и призвал граждан страны высказать свое мнение. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.

https://1prime.ru/20250523/orban-857854929.html

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украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес