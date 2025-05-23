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Патрушев рассказал о задачах России по управлению отходами
Патрушев рассказал о задачах России по управлению отходами - 23.05.2025, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о задачах России по управлению отходами
Россия ставит себе амбициозную задачу построить одну из самых продвинутых систем управления отходами в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:59+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия ставит себе амбициозную задачу построить одну из самых продвинутых систем управления отходами в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "Ежегодно, по экспертным оценкам, на планете образуется больше двух миллиардов тонн твёрдых коммунальных отходов. На Россию приходится порядка 70 миллионов. Мы ставим себе амбициозную задачу выстроить одну из самых продвинутых систем управления отходами в мире", - сказал Патрушев на пленарном заседании XI Невского международного экологического конгресса. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны. XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
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технологии, россия, рф, москва, санкт-петербург, дмитрий патрушев, совет федерации, минприроды, снг
Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Дмитрий Патрушев, Совет Федерации, Минприроды, СНГ
Патрушев рассказал о задачах России по управлению отходами
Патрушев: Россия ставит задачу построить одну из лучших систем управления отходами в мире
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Россия ставит себе амбициозную задачу построить одну из самых продвинутых систем управления отходами в мире, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.
"Ежегодно, по экспертным оценкам, на планете образуется больше двух миллиардов тонн твёрдых коммунальных отходов. На Россию приходится порядка 70 миллионов. Мы ставим себе амбициозную задачу выстроить одну из самых продвинутых систем управления отходами в мире", - сказал Патрушев на пленарном заседании XI Невского международного экологического конгресса.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны.
XI Невский международный экологический конгресс (НМЭК) проходит 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Его организаторами выступают правительство РФ, Совет Федерации, Минприроды и Межпарламентская ассамблея (МПА) государств СНГ.
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