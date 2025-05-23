Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250523/peskov-857846615.html
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив,... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T08:21+0300
2025-05-23T08:21+0300
политика
россия
украина
рф
владимир мединский
дмитрий песков
сбу
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_0:66:1610:972_1920x0_80_0_0_06c78721288d6e7f7ac08a191e4f8140.jpg
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы. "Имеют значение все нюансы", - сказал он. Делегацию от Украины на переговорах с РФ в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://1prime.ru/20250522/ukraina-857842195.html
украина
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/70/840397011_113:0:1497:1038_1920x0_80_0_0_7d254bb7623cc22edf9fae5859458b2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, рф, владимир мединский, дмитрий песков, сбу, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, СБУ, ВСУ
08:21 23.05.2025
 
В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

Песков: в вопросе переговоров по Украине имеют значение все нюансы

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы.
"Имеют значение все нюансы", - сказал он.
Делегацию от Украины на переговорах с РФ в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Замминистра экономики Украины дал необычную оценку переговорам по минералам
Вчера, 23:59
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАРФВладимир МединскийДмитрий ПесковСБУВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала