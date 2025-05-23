https://1prime.ru/20250523/peskov-857846615.html

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможные изменения в составе переговорной группы Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив,... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T08:21+0300

2025-05-23T08:21+0300

2025-05-23T08:21+0300

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МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости сообщения о возможных изменениях в составе переговорной группы Украины, отметив, что в вопросе переговоров имеют значения все нюансы. "Имеют значение все нюансы", - сказал он. Делегацию от Украины на переговорах с РФ в Стамбуле возглавлял министр обороны Рустем Умеров. Также в ее состав вошли первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель председателя СБУ Александр Поклад, первый заместитель председателя Службы внешней разведки Олег Луговский, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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россия, украина, рф, владимир мединский, дмитрий песков, сбу, всу