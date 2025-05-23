https://1prime.ru/20250523/peskov-857857718.html

Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины

Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ

Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины

Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T12:33+0300

2025-05-23T12:33+0300

2025-05-23T12:33+0300

политика

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дмитрий песков

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время.

https://1prime.ru/20250523/lavrov-857857327.html

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