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Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины
Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины - 23.05.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины
Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:33+0300
2025-05-23T12:33+0300
2025-05-23T12:33+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет", - сказал Песков журналистам.Он также подчеркнул, что решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о следующей площадке переговоров России и Украины
Песков: решений о следующей площадке для переговоров между РФ и Украиной нет
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров между Россией и Украиной нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока решений и договоренностей о следующей площадке для переговоров нет", - сказал Песков журналистам.
Он также подчеркнул, что решение о месте следующего раунда переговоров между Россией и Украиной примут, когда придет время.
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