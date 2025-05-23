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Нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран, заявил Песков
Нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран, заявил Песков - 23.05.2025, ПРАЙМ
Нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран, заявил Песков
Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:41+0300
2025-05-23T12:41+0300
2025-05-23T12:41+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе. "В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия: существует такой определенный мейнстрим ЕСовский, европейский, который абсолютно, скажем, не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса. Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".
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Политика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ЕС, ЕК
Нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран, заявил Песков
Песков: нынешний мейнстрим ЕС не нравится ряду стран с собственной позицией
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Государства Евросоюза полны определенных противоречий, нынешний мейнстрим ЕС не нравится целому ряду стран с собственной позицией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 Договора о Европейском союзе.
"В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия: существует такой определенный мейнстрим ЕСовский, европейский, который абсолютно, скажем, не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса.
Статья 7 Договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".
Совет ЕС рассмотрит вопрос о лишении Венгрии права голоса