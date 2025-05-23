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В Кремле прокомментировали возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС
В Кремле прокомментировали возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС
Попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:48+0300
2025-05-23T12:48+0300
политика
россия
мировая экономика
венгрия
будапешт
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 договора о Европейском союзе. "И на фоне этого эти противоречия растут. Это одно из проявлений этих противоречий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса в совете ЕС. Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы. В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.
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россия, мировая экономика, венгрия, будапешт, дмитрий песков, виктор орбан, ес, ек
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, ЕС, ЕК
12:48 23.05.2025
 
В Кремле прокомментировали возможное лишение Венгрии права голоса в ЕС

Песков: попытки лишить Венгрию права голоса доказывают растущие противоречия внутри ЕС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Попытки лишить Венгрию права голоса в совете ЕС доказывают растущие внутри Евросоюза противоречия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Совет ЕС 27 мая проведет слушание о возможном лишении Венгрии права голоса, согласно статье 7 договора о Европейском союзе.
"И на фоне этого эти противоречия растут. Это одно из проявлений этих противоречий", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном лишении Венгрии права голоса в совете ЕС.
Статья 7 договора о Европейском союзе предусматривает процедуру приостановки действия определенных прав государства-члена, которое признано нарушителем, включая, например, право голоса. При этом процедуры исключения страны из сообщества не предусмотрено. Статья 7 может применяться "за систематическое нарушение ценностей ЕС, включая принципы верховенства права".
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
В январе 2024 года еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия готова задействовать механизм о приостановке прав Венгрии в ЕС в соответствии с 7-й статьей договора Евросоюза, если страны сообщества согласуют такую инициативу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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ПолитикаРОССИЯМировая экономикаВЕНГРИЯБудапештДмитрий ПесковВиктор ОрбанЕСЕК
 
 
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