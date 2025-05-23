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Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы
Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы - 23.05.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы
Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, там проводятся работы по очистке. Об этом заявила глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:41+0300
2025-05-23T13:41+0300
2025-05-23T13:41+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, там проводятся работы по очистке. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Территория Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района… к сожалению, на сегодняшний день остается в зоне высокого риска… Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - отметила она в беседе с журналистами.Попова также отметила, что указанная территория будет находиться под особым контролем. Также Роспотребнадзор продолжит мониторинг территории Черноморского побережья.По словам главы ведомства, на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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россия, анапа, краснодарский край, анна попова, роспотребнадзор
РОССИЯ, АНАПА, Краснодарский край, Анна Попова, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы
Попова: пляжи Анапы и Темрюкского района пока не могут быть использованы
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, там проводятся работы по очистке. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Территория Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района… к сожалению, на сегодняшний день остается в зоне высокого риска… Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - отметила она в беседе с журналистами.
Попова также отметила, что указанная территория будет находиться под особым контролем. Также Роспотребнадзор продолжит мониторинг территории Черноморского побережья.
По словам главы ведомства, на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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