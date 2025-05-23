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Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы

Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы - 23.05.2025, ПРАЙМ

Роспотребнадзор вновь признал непригодными для купания пляжи Анапы

Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, там проводятся работы по очистке. Об этом заявила глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:41+0300

2025-05-23T13:41+0300

2025-05-23T13:41+0300

россия

анапа

краснодарский край

анна попова

роспотребнадзор

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Пляжи Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района пока не могут быть использованы, там проводятся работы по очистке. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Территория Анапы и Черноморского побережья Темрюкского района… к сожалению, на сегодняшний день остается в зоне высокого риска… Пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - отметила она в беседе с журналистами.Попова также отметила, что указанная территория будет находиться под особым контролем. Также Роспотребнадзор продолжит мониторинг территории Черноморского побережья.По словам главы ведомства, на 150 пляжах в этих районах каждую неделю отбирают песок и воду. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

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анапа

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россия, анапа, краснодарский край, анна попова, роспотребнадзор