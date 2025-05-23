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Киев не может позволить США выйти из конфликта с Россией, заявил Подоляк

Киев не может позволить США выйти из конфликта с Россией, заявил Подоляк - 23.05.2025, ПРАЙМ

Киев не может позволить США выйти из конфликта с Россией, заявил Подоляк

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может позволить США выйти из ее конфликта с РФ, поскольку американская военная поддержка крайне... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T15:30+0300

2025-05-23T15:30+0300

2025-05-23T15:30+0300

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не может позволить США выйти из ее конфликта с РФ, поскольку американская военная поддержка крайне важна и для Киева, и для Европы. "Мы не можем позволить США отказаться от участия в этой войне, поскольку их военная поддержка необходима как для Европы, так и для Украины", - отметил Подоляк в интервью изданию Point. Советник офиса Зеленского также продолжил пугать читателей рассказами о том, что Россия якобы представляет "угрозу" для Европы. Ранее на этой неделе депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что утвержденная при бывшем президенте США Джо Байдене американская военная помощь для ВСУ заканчивается уже этим летом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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общество , украина, сша, европа